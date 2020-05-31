Адвокат семьи Джорджа Флойда считает, что его убийство было умышленным (ФОТО)

Обвинения, предъявленные полицейскому Дереку Шовину по делу об афроамериканце Джордже Флойде, умершем после задержания стражами порядка в городе Миннеаполисе (штат Миннесота), должны быть переквалифицированы на умышленное убийство. С такими словами, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, выступил адвокат семьи Флойдов Бенджамин Крамп в интервью, которое транслировалось в воскресенье телекомпанией CBS.

Шовина взяли под стражу, предъявив обвинения в непредумышленном убийстве. Журналист спросила юриста, считает ли он, что полицейского должны обвинить в умышленном убийстве, и есть ли доказательства этому. "Конечно, основываясь на всем том, что нам было предъявлено", - отметил адвокат. Он добавил, что опубликованная видеозапись задержания Флойда и записанные переговоры полицейских подтверждают это.

На видео белые стражи порядка надели на афроамериканца наручники и повалили его на дорогу. Один из них надавил задержанному коленом на шею, игнорируя крики Флойда, что тот не может дышать, вскоре афроамериканец умер в одной из больниц города. "Мы слышим [на одной из записей], как один полицейский говорит, что у него [Флойда] нет пульса, и, вероятно, его стоит повернуть на бок. Но все же полицейский Шовин отказывается и говорит, что его [Флойда] будут держать в этом положении. В этом есть умысел", - пояснил Крамп.

"Мы не понимаем, почему это не квалифицировали, как умышленное убийство. Мы не понимаем, почему все [участвовавшие в задержании афроамериканца] полицейские не были арестованы", - добавил адвокат. Он подтвердил, что Шовин и Флойд вместе работали в одном ночном клубе и были знакомы. "Это интересный аспект данного дела. Надеюсь, обвинения будут переквалифицированы на умышленное убийство, потому что мы считаем, что он знал, кто такой Джордж Флойд", - считает адвокат.

Он рассказал, что уже было проведено независимое вскрытие тела Флойда, так как его семья не доверяет властям и официальным патологоанатомам. Результаты родные афроамериканца получат в понедельник.

Протесты, вспыхнувшие в начале этой недели в американском городе Миннеаполис (штат Миннесота) из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, распространились к вечеру субботы на несколько десятков крупных американских городов, перерастая в беспорядки. Федеральные и местные власти в экстренном порядке пытаются усмирить демонстрантов, обращаясь к ним всеми возможными способами, вводя комендантский час и привлекая на помощь полиции Национальную гвардию США. Протесты начались после размещения в интернете видеозаписи задержания 25 мая Флойда по подозрению в использовании фальшивых купюр.