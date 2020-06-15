В Северном море обнаружили тело пилота разбившегося истребителя ВВС США

Тело пилота истребителя ВВС США F-15, упавшего в ходе учебно-тренировочного полета в понедельник, найдено в Северном море у берегов Англии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в сообщении базы военно-воздушных сил Великобритании Лейкенхит в графстве Саффолк, с которой взлетел самолет.

"Пилот упавшего F-15С Eagle ("Эф-15 Си Игл") из 48-го истребительного авиаполка ВВС США обнаружен, его смерть подтверждена", - говорится в сообщении, распространенном в "Твиттере". Ранее в море были обнаружены обломки самолета. Причины крушения на данный момент неизвестны.