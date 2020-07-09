В США заявили, что среди полицейских распространено предубежденное отношение к темнокожим

Многие сотрудники правоохранительных органов в США склонны к чрезмерно подозрительному отношению к темнокожим гражданам. Такое мнение выразил в среду в интервью журналистам телеканала ABC министр юстиции - генеральный прокурор США Уильям Барр, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его мнению, среди полицейских в США "широко распространено то, что к афроамериканцам относятся с особым подозрением". Как полагает министр, многие блюстители закона с предубеждением относятся к темнокожим гражданам и в меньшей степени склонны сомневаться в их причастности к преступлениям. По словам Барра, властям следует "заняться этим вопросом".

Министр отметил, что данная ситуация стала более ясна для него в свете смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице. Барр выразил надежду на то, что произошедшее "станет катализатором нужных изменений" в обществе.

Глава Минюста США подчеркнул, что не считает целесообразным сокращать финансирование полиции. К этому призывали некоторые правозащитные организации после смерти Флойда. "Нам нужно думать о том, чтобы больше вкладывать в полицию", - отметил министр.

Вскоре после смерти Флойда все четверо участвовавших в задержании полицейских были уволены, в последующие дни им были предъявлены обвинения. В ряде штатов начались акции протеста против ущемления прав темнокожих, имели место столкновения с полицией, многочисленные случаи мародерства и вандализма.