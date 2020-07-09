США ввели санкции против четырех граждан и одной организации КНР

Соединенные Штаты ввели санкции против четырех бывших и действующих чиновников из Китая, а также регионального управления общественной безопасности Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР). Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении пресс-службы Минфина США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ограничения введены в связи с "серьезными нарушениями в отношении этнических меньшинств в Синьцзян-Уйгурском автономном районе", утверждает ведомство. В списке фигурируют секретарь партийного комитета СУАР Чэнь Цюаньго, бывший заместитель главы парткома региона Чжу Хайлунь, глава управления общественной безопасности СУАР Ван Миншань и бывший секретарь парткома управления общественной безопасности региона Хо Люцзюнь.

"Соединенные Штаты привержены использованию полного спектра своих финансовых возможностей для того, чтобы привлечь к ответственности нарушителей прав человека в Синьцзяне и во всем мире", - говорится в заявлении министра финансов США Стивена Мнучина.