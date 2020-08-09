Посольство США поддержало антиправительственные акции в Бейруте

Посольство США в Бейруте высказалось в поддержку антиправительственных акций в Бейруте. Об этом говорится в сообщении посольства в Twitter, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

«Ливанский народ слишком много страдал и заслуживает того, чтобы лидеры прислушивались к нему и меняли курс в ответ на требования народа о прозрачности и подотчетности», — говорится в сообщении.

Кроме того, посольство призывает всех участников демонстраций отказаться от насилия.

Как сообщалось, в Бейруте активизировались антиправительственные акции. Протестующие заняли здания МИД и Министерства экономики Ливана. В МИД вошли военные и изгнали демонстрантов. Демонстрации обострились после того, как 4 августа в порту Бейрута произошел мощный взрыв. Оппозиционеры считают, что вина в этом лежит на правительстве. Это лишь обострило протестные настроения, которые зреют с осени прошлого года.