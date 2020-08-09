Мишель Обама и Берни Сандерс выступят в первый день Национального съезда демократов

Супруга бывшего президента США Мишель Обама, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс и бывший губернатор штата Огайо Джон Кейсик выступят в первый день Национального съезда демократов в Милуоки (штат Висконсин). Об этом сообщила в субботу телекомпания CNN, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным источников, Обама, Сандерс и Кейсик призовут однопартийцев к единству перед выборами президента в ноябре. Телекомпания не уточняет, в каком формате выступят бывшая первая леди, сенатор и экс-губернатор. Сандерс 8 апреля вышел из дальнейшей борьбы за Белый дом, позволив бывшему вице-президенту Джозефу Байдену остаться единственным претендентом на выдвижение кандидатом на пост президента от Демократической партии. Кейсик претендовал на тот же пост в 2016 году.

Программа съезда также включает выступления 19 августа экс-госсекретаря Хиллари Клинтон, баллотировавшейся на пост главы государства четыре года назад, и сенатора Элизабет Уоррен (от штата Массачусетс). Последняя входила в число претендентов на выдвижение кандидатом в президенты США в этом году.

Как сообщил на этой неделе Национальный комитет Демократической партии, съезд в Милуоки 17-20 августа из-за пандемии проведут без Байдена, запланированные выступления пройдут в дистанционном режиме. Байден объявит о согласии стать кандидатом в президенты США от демократов, "находясь в родном штате Делавэр".

В свою очередь действующий президент США Дональд Трамп в среду в эфире телеканала Fox News допустил, что объявит о своем согласии на выдвижение кандидатом от республиканцев на предстоящих выборах главы государства не на партийном съезде, а в Белом доме. Съезд, как планируется, пройдет 21-24 августа в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).

Выборы президента США намечены на 3 ноября.