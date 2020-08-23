Трамп распорядился оказать федеральную помощь Калифорнии из-за лесных пожаров

Президент США Дональд Трамп отдал в субботу распоряжение оказать федеральную помощь властям Калифорнии из-за охвативших штат лесных пожаров. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Президент Дональд Трамп объявил, что на территории штата Калифорния произошло крупное стихийное бедствие, и приказал оказать федеральную помощь в дополнение к усилиям властей штата <...> из-за лесных пожаров, которые возникли 14 августа 2020 года и сохраняются [в данный момент]", - говорится в сообщении.

"Помощь может включать в себя гранты на временное жилье и ремонт домов, низкопроцентные займы на покрытие ущерба незастрахованному имуществу и другие программы, помогающие частным лицам и владельцам бизнеса оправиться от последствий стихийного бедствия", - добавили в Белом доме.