Twitter усилит меры безопасности для связанных с выборами в США аккаунтов

Социальная сеть Twitter в преддверии выборов президента США приняла меры по усилению безопасности учетных записей, связанных с этим событием, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы делаем этот дополнительный шаг, чтобы заблаговременно принять меры по обеспечению безопасности определенной группы учетных записей в Twitter, принадлежащих известным и связанным с выборами [людям]", - говорится в сообщении, опубликованном в четверг в блоге соцсети. К этой категории относятся аккаунты различных представителей американских властей, кандидатов в президенты, партий, предвыборных штабов, а также политических журналистов и крупных американских новостных изданий.

Владельцы таких аккаунтов получат в Twitter соответствующее уведомление. Пользователям порекомендуют установить более надежный пароль, а также использовать двухфакторную аутентификацию при входе (для этого необходимо ввести дополнительный код или секретный ключ - прим. ТАСС). Кроме того, будет усилена безопасность процедуры восстановления пароля. Руководство соцсети пообещало в ближайшие недели представить ряд других нововведений в этой области.

Президентские выборы в Соединенных Штатах запланированы на 3 ноября 2020 года.