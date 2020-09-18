Трамп признал, что при создании Космических сил брал пример с России и Китая

Президент США Дональд Трамп принял решение о создании Космических сил США, взяв пример с России и Китая. Об этом он заявил в четверг на предвыборном митинге в штате Висконсин, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я никогда об этом не говорил во время предвыборной кампании, никогда даже не думал об этом. Когда я стал президентом, я сказал, что нам нужно это сделать, потому что я увидел, что делает Россия и что делает Китай. А они создали свои космические силы. И я сказал: "Что же мы будем делать? У нас их не будет?", - признал американский лидер.

Космические силы США были официально учреждены 20 декабря 2019 года. Они стали шестым видом вооруженных сил США и первым, созданным после формирования их современной структуры в 1947 году. Вашингтонская администрация неоднократно заявляла, что США следует рассматривать космос в качестве потенциального театра военных действий. По словам президента России Владимира Путина, подобная позиция США требует повышенного внимания к укреплению отечественной орбитальной группировки спутников, а также ракетно-космической отрасли в целом. Глава государства подчеркивал, что Россия выступала и выступает против милитаризации космоса.