Минюст США попросил у суда разрешения на запрет приложения WeChat в магазинах

Министерство юстиции США в пятницу попросило суд оставить в силе решение американской администрации о запрете компаниям Apple и Google размещать в своих онлайн-магазинах мессенджер WeChat китайской компании Tencent. Об этом сообщает агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно документам суда, Минюст попросил судью магистратского суда в штате Калифорния Лорел Билер отложить ее постановление от 20 сентября, которым она приостановила действие решения Министерства торговли США об удалении приложения WeChat.

Минюст считает, что это постановление является ошибочным, "позволяющим дальнейшее беспрепятственное использование WeChat - мобильного приложения, которое, как определила исполнительная власть, представляет угрозу для национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов".

Минторг США 18 сентября предписал удалить мессенджер из магазинов приложений американских корпораций до полуночи 20 сентября. Ведомство объявило о введении с этого дня запрета на скачивание на территории страны мессенджера WeChat и социальной сети TikTok, принадлежащей китайской ByteDance. 19 сентября Минторг отложил на неделю вступление запрета в силу.

На следующий день судья Билер заблокировала решение ведомства о запрете WeChat.