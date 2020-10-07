В Конгрессе США пришли к выводу о монополизации рынка Amazon, Apple, Facebook и Google

Члены антипонопольного подкомитета палаты представителей США провели расследование и пришли к выводу, что крупные американские компании Amazon, Apple, Facebook и Google использовали неконкурентные метотоды. Об этом сообщает телеканал CNBC, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

В совместном заявлении главы подкомитета Дэвида Сисилини (демократ от штата Род-Айленд) и председателя юридического комитета Джерролда Надлера (демократ от штата Нью-Йорк) отмечается, что в антимонопольное законодательство для исправления ситуации с интернет-гигантами нужно внести изменения, так как в существующем сейчас виде компании Apple, Amazon, Google и Facebook имеют в каждом случае «значительную власть» на рынке над обширными сегментами американской экономики. Это позволило данным компаниям расширить свое влияние и «использовать его на рынке так, что в результате подрывалась конкуренция», говорится в докладе.

Парламентарии указали, что Facebook покупала потенциальных конкурентов, а Google навязывал свою технологию сайтам для укрепления собственных позиций в поиске и рекламе. При этом Amazon и Apple, чтобы защитить свои интересы, пользовались положением монополистов, сказано в докладе.