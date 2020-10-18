При стрельбе в Аризоне пострадали семь человек

По меньшей мере семь человек, в том числе дети, получили ранения в результате стрельбы на автостоянке в городе Меса (штат Аризона). Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканал ABC.

По его данным, неизвестные открыли огонь из автомобиля, проезжавшего мимо парковки с продуктовыми киосками, где столпились люди.

Как заявил представитель правоохранительных органов, среди пострадавших трое взрослых и четверо несовершеннолетних. Состояние одного из детей, годовалого ребенка, оценивается как критическое, он госпитализирован. Ранения других пострадавших не представляют угрозы для жизни.