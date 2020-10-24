Байден заявил, что в США всех следует обеспечить вакциной от коронавируса бесплатно

БАКУ /Trend/ - Все жители США должны получить вакцину от нового коронавируса бесплатно сразу после ее разработки. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в пятницу во время выступления в штате Делавэр кандидат в президенты страны от демократов Джозеф Байден, трансляцию вели центральные телеканалы.

"Как только у нас будет безопасная и эффективная вакцина, она должна стать бесплатной для всех вне зависимости от наличия или отсутствия страховки", - отметил политик. "Вакцина должна быть бесплатна и доступна для всех", - добавил он.

Как отметил Байден, до того момента, когда какая-либо вакцина будет широко доступна, "пройдет еще много месяцев". Демократ подчеркнул, что в случае победы на предстоящих в ноябре выборах он обеспечит массовое производство препарата.

Ранее директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что Соединенные Штаты, вероятно, будут располагать всего несколькими миллионами доз безопасной и эффективной вакцины от коронавируса к концу 2020 года. Он также сообщил, что для широкой общественности вакцина станет доступна в первом квартале 2021 года. По словам Фаучи, это произойдет, скорее всего, к апрелю.