ВМС США подтвердили гибель двух летчиков при крушении самолета

Представители ВМС США подтвердили гибель двух пилотов в результате крушения учебно-тренировочного самолета T-6B Texan II в штате Алабама, передает Trend со ссылкой на Ren.tv.

"Самолет T-6B Texan II разбился в Фоли, штат Алабама, сегодня приблизительно в 17:00 по местному времени. Экипаж не выжил", - сообщили военные в Twitter.

Экипаж самолета состоял из двух человек, чьи имена не раскрываются.

Инцидент произошел днем 23 октября - при крушении возник пожар, который перекинулся на расположенную неподалеку настройку. Среди гражданских никто не пострадал.