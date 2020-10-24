ВМС США подтвердили гибель двух летчиков при крушении самолета
Представители ВМС США подтвердили гибель двух пилотов в результате крушения учебно-тренировочного самолета T-6B Texan II в штате Алабама, передает Trend со ссылкой на Ren.tv.
"Самолет T-6B Texan II разбился в Фоли, штат Алабама, сегодня приблизительно в 17:00 по местному времени. Экипаж не выжил", - сообщили военные в Twitter.
Экипаж самолета состоял из двух человек, чьи имена не раскрываются.
Инцидент произошел днем 23 октября - при крушении возник пожар, который перекинулся на расположенную неподалеку настройку. Среди гражданских никто не пострадал.
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