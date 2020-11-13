Трамп: демократы всегда называли выборы в США нечестными, а теперь утверждают обратное

Действующий президент США Дональд Трамп в пятницу отметил, что представители Демократической партии, ранее утверждавшие, что избирательная система США всегда была нечестной, после проведения президентских выборов в 2020 году изменили свое мнение и утверждают обратное, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Годами демократы твердили, какими нечестными и сфальсифицированными были наши выборы. Сейчас они говорят, какую прекрасную работу проделала администрация Трампа для того, чтобы выборы 2020 года были самыми безопасными выборами за все время. На самом деле это верно, если не брать во внимание то, что совершили демократы", - написал глава Белого дома на своей странице в Twitter. Он также назвал прошедшие выборы "сфальсифицированными".

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, кандидат от демократов Джозеф Байден заручился поддержкой более 270 выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над Трампом в борьбе за пост главы государства. Байден объявил о своей победе на выборах. Баллотирующийся на второй срок Трамп не признал поражения и заявил о решении обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.