США расширили санкционный список по Ирану

Американская администрация в очередной раз расширила список иранских физических и юридических лиц, на которых распространяется действие односторонних санкций США.

Об этом объявило в среду Министерство финансов Соединенных Штатов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно опубликованному им уведомлению, ограничительные меры вводятся в отношении еще девяти граждан и 49 компаний и организаций Ирана, а также одного судна, ходящего под флагом исламской республики.