Трамп разрешил своей администрации начать процесс передачи власти Байдену

Президент США Дональд Трамп в понедельник рекомендовал главе Управления по общим вопросам администрации США Эмили Мерфи, а также членам своей администрации "делать то, что необходимо" относительно первоначальных процедур, связанных с передачей полномочий следующей администрации. Таким образом республиканец, по сути, распорядился начать процесс передачи власти демократу Джозефу Байдену, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я рекомендую Эмили и ее команде делать то, что необходимо относительно первоначальных протоколов. И я сказал своей команде делать то же самое", - написал Трамп в Twitter. При этом американский лидер не стал признавать свое поражение на выборах, дал понять, что намерен продолжать судебные тяжбы и верит в свою победу: "Наше дело решительным образом продолжается, мы продолжим <...> борьбу, и я верю, что мы победим".

Ранее телекомпания CNN сообщила, что Управление по общим вопросам администрации информировало Байдена о готовности начать процедуру передачи ему президентской власти в стране. Представители Байдена до этого сообщали, что просили это ведомство признать демократа избранным президентом США. Мерфи ранее отказывалась подписать необходимые документы, указывая на то, что Трамп свое поражение не признал, а окончательных официальных данных, которые бы однозначно свидетельствовали о победе Байдена, еще нет.