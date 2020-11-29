Президент США Дональд Трамп пообещал подать иск, оспаривающий итоги выборов в Пенсильвании, который продемонстрирует мошенничество и беззаконие. Об этом он пишет у себя в Twitter, передает Trend со ссылкой на Газета.ru.

«Количество бюллетеней, которые наша кампания оспаривает в Пенсильвании, много больше, чем разница в 81 тыс. голосов. Даже не близко. Мошенничество и беззаконие — большая часть дела. Оформление завершается. Мы обжалуем!» — написал он.

Ранее юрконсультант предвыборного штаба политика Трампа сообщил, что адвокаты действующего президента намерены обратиться в Верховный суд для обжалования решения суда Пенсильвании по прошедшим выборам.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

Байдену направили поздравления многие мировые лидеры, среди которых король Саудовской Аравии, генсек ООН, президенты Турции и Словении.