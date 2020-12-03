Палата представителей США приняла законопроект против компаний из Китая

Палата представителей США единогласно проголосовала за законопроект, в котором содержатся ограничения в отношении китайских компаний. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает Reuters.

Документ, в случаев принятия, может привести к тому, что с американского фондового рынка может быть выведен ряд китайских фирм.

При этом ограничения законопроекта касаются любых иностранных компаний, однако авторы уточнили, что при создании преимущественно ориентировались на китайский рынок.

Так, в документе предусмотрено требование, согласно которому котирующиеся на американских биржах компании должны подтверждать то, что их не контролируют иностранные власти. Также предполагается, что все компании будут проходить аналогичные для американских фирм правила аудита.