Twitter запретил оскорбления по расовому или национальному признаку
Социальная сеть Twitter вновь ужесточила правила публикации сообщений, пообещав удалять те из них, которые оскорбляют людей на основании расовых, этнических или национальных признаков. Об этом говорится в распространенном в среду вечером сообщении компании Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Мы расширяем наши правила относительно оскорбительных заявлений и запрещаем те, которые унижают человека из-за его расы, этнической или национальной принадлежности", - сообщили в Twitter. Записи подобного характера соцсеть намерена удалять. Если пользователь будет нарушать новые правила регулярно, ему грозит временная или постоянная блокировка учетной записи.
Компания приводит примеры сообщений, которые впредь не потерпит в своей социальной сети: "Все [название народа] - это тараканы, которые живут за счет паразитизма на благополучии других и должны быть изгнаны"; "Люди, которые принадлежат [название расы] - это пиявки, которые ни к чему не годны"; "В нашей стране слишком много [название национальности или расы] червей, которых нужно выгнать!"
Ранее Twitter уже дважды ужесточал правила относительно оскорбительных сообщений. В июне 2019 года были запрещены записи, унижающие людей из-за их религиозных убеждений, в марте 2020 года - из-за возраста, болезни или физических ограничений.