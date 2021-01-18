В Вашингтон прибыли 15 тысяч бойцов Нацгвардии перед инаугурацией Байдена
В Вашингтон в рамках подготовки к инаугурации избранного президента США Джо Байдена продолжают прибывать отряды американских военных. Об этом сообщает телеканал MSNBC, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.
СМИ отмечает, что в столицу США прибыли 15 тыс. бойцов нацгвардии.
При этом, по данным телеканала, к церемонии, которая назначена на 20 января, планируют нарастить количество военных в городе до 25 тыс. человек. Бойцы прибудут из всех 50 штатов страны.
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