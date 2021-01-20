Нефть дорожает на оптимизме вокруг стимулирования экономики США

США 20 января 2021 09:34 (UTC+04:00)
Нефть дорожает на оптимизме вокруг стимулирования экономики США

Стоимость нефти в среду утром растет в надеждах на поддержку правительством американской экономики в период коронавируса. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,61%, до 56,24 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,7%, до 53,35 доллара за баррель.

Инвесторы внимательно следят за ситуацией с состоянием экономики США, которые являются крупнейшим потребителем нефти в мире. Участники торгов ожидают, что новая администрация США продолжить вводить новые меры поддержки в период кризиса.

В частности рынки обратили внимание на слова кандидата на пост министра финансов США Джанет Йеллен, которая заявила, что будет работать над вторым пакетом поддержки экономики. Под первым пакетом Йеллен подразумевала законопроект о поддержке экономики на 1,9 триллиона долларов, который предложил избранный президент Джо Байден и поддержали лидеры демократов в конгрессе.

"Безусловно, ожидается, что это поддержит рост и улучшение спроса в США", — сказал агентству Рейтер глава отдела исследований в сырьевом секторе National Australia Bank Лахлан Шо (Lachlan Shaw).

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