Трюдо и Байден запланировали личную встречу в феврале

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент США Джо Байден намерены провести встречу следующем месяце. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщил офис канадского премьера.

Заявление было сделано после состоявшейся телефонной беседы лидеров двух стран.

"Они обсудили сотрудничество в области вакцин и признали, что усилия двух стран укрепляются существующими обменами медицинским персоналом и критически важными медикаментами", - говорится в сообщении.

Трюдо и Байден также договорились о расширении сотрудничества в области обороны, в Арктике, в энергетике, отмечает офис.

"Премьер-министр поднял вопрос о разочаровании Канады решением Соединенных Штатов по трубопроводу Keystone XL", - отмечается в сообщении.

Также они заявили, что министры обороны и иностранных дел двух государств встретятся при первой же возможности.

Байден в день вступления в должность помимо других подписал указ, которым прекращается реализация проекта строительства нефтепровода Keystone XL из канадской провинции Альберта до нефтеперерабатывающих заводов на побережье Мексиканского залива.

Проект строительства был в 2015 году заблокирован президентом Бараком Обамой и восстановлен Дональдом Трампом.