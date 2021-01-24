Новый шеф Пентагона обсудил с британским коллегой Россию и Китай

Новый шеф Пентагона Ллойд Остин обсудил с британским министром обороны Беном Уоллесом в телефонном разговоре в субботу Россию и Китай, а также военные операции в Ираке и Афганистане. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении главы пресс-службы Минобороны США Джона Кирби, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Министры обсудили взгляды на решение стратегических вопросов, представляющих взаимный интерес, включая меры реагирования на COVID-19, обеспокоенность в связи с набирающим силу Китаем, угрозы со стороны России и текущие операции в Ираке и Афганистане", - сказал он.

Остин также отметил важность повышения расходов королевства на оборону в рамках договоренностей по НАТО. "Министр выразил признательность Великобритании за приверженность нашему партнерству в сфере обороны и подчеркнул приверженность США НАТО", - заключил Кирби.

На слушаниях в Сенате по рассмотрению его кандидатуры отставной генерал Остин охарактеризовал Россию как "ключевого противника". Он считает, что РФ будет оставаться "реальной угрозой" для США на годы вперед, при этом заявил о готовности сотрудничать с Москвой "в сферах, представляющих взаимный интерес". Отставной генерал высказался за продление российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Китай он назвал "нарастающей угрозой", а противодействие Пекину - основным направлением деятельности Пентагона.