Шеф Пентагона обсудил с министром обороны Японии перенос авиабазы США на Окинаве
Американский министр обороны Ллойд Остин в субботу в телефонном разговоре с японским коллегой Нобуо Киси обсудил перенос авиабазы США на острове Окинава. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении главы пресс-службы Минобороны США Джона Кирби, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Министры Остин и Киси обсудили целый ряд вопросов, связанных с безопасностью в Индо-Тихоокеанском регионе, и обменялись мнениями по обеспечению боеготовности [американо-японского] альянса, несмотря на проблемы, связанные с COVID-19. Они также обсудили необходимость продолжения реализации инициатив США по перегруппировке вооруженных сил, в том числе продолжающиеся усилия по строительству объекта в Хэноко, который заменит базу Футэмма", - отметил Кирби.
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