Госдеп: американцы перед въездом в США тоже будут подтверждать, что не болеют COVID-19

Требование американских властей, согласно которому со вторника, 26 января, прибывающие в страну лица должны будут перед посадкой на самолет предъявить отрицательный результат теста на коронавирус, распространяется и на граждан США. С соответствующим уточнением в понедельник выступил Госдепартамент, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Госдепартамент США и Центры по контролю и профилактике заболеваний США напоминают всем путешествующим, что с завтрашнего дня, 26 января, все пассажиры авиалиний в возрасте от двух лет, прибывающие в Соединенные Штаты, должны будут предоставить доказательство отрицательного результата теста на коронавирус или доказательство выздоровления от коронавируса перед посадкой, - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства. - Этот указ относится как к иностранцам, так и к гражданам США".

О решении президента Джозефа Байдена сделать обязательным для прилетающих в США из-за рубежа предъявление авиакомпаниям отрицательного результата теста на коронавирус проинформировала ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Кроме того, Байден принял решение на фоне пандемии сохранить в силе ограничения на въезд в страну из государств Шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии и Бразилии, а также добавить в этот список ЮАР.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, с начала эпидемии в США выявлено более 25,2 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 420 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.