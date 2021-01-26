Трамп открыл во Флориде офис для политической деятельности

Бывший президент США Дональд Трамп открыл во Флориде свой офис, предназначенный для исполнения обязанностей экс-президента, говорится в заявлении, распространенном помощниками Трампа, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Офис будет отвечать за управление корреспонденцией президента Трампа, публичными заявлениями, выступлениями и официальной деятельностью для продвижения интересов Соединенных Штатов и выполнения повестки дня администрации Трампа", - следует из текста заявления.

В прощальном слове в свой последний день на посту президента в прошлую среду Трамп заверил своих сторонников, что продолжит политическую деятельность.

"Мы вернемся в той или иной форме", - заявил он.

Бывший президент не появлялся на публике с тех пор, как прилетел в тот же день в свое поместье Мар-а-Лаго во Флориде.