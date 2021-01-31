Пентагон временно отказался от планов вакцинировать заключенных спецтюрьмы Гуантанамо
Министерство обороны США временно отказалось от планов привить от коронавируса 40 заключенных спецтюрьмы на базе Гуантанамо. Об этом сообщил помощник шефа Пентагона по связям с общественностью Джон Кирби, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Никто из заключенных Гуантанамо не был вакцинирован. Мы приостанавливаем план", - сказал он.
Намерение привить заключенных спецтюрьмы, в том числе пятерых обвиняемых в причастности к терактам 11 сентября 2001 года, ранее вызвало возмущение части республиканцев. Так, заместитель лидера республиканцев в Палате представителей Конгресса США Стивен Скалис назвал сообщения о вакцинации "возмутительными", поскольку террористов, по его мнению, в таком случае привили бы раньше, чем многих "пожилых американцев и ветеранов".
Спецтюрьма США в Гуантанамо расположена на арендуемой американцами с 1903 года военно-морской базе в заливе Гуантанамо на Кубе, в 15 км от одноименного города. В 1990-е годы здесь был фильтрационный лагерь для беженцев с Кубы и Гаити, пытавшихся перебраться в США. Решение о создании спецтюрьмы на территории базы ВМС было принято Пентагоном в рамках антитеррористической программы администрации президента США Джорджа Буша - младшего. В период с ноября 2001 года по март 2002 года администрацией Буша был издан ряд указов, касающихся учреждения тюрьмы для особо опасных преступников, определения их статуса и создания специальных судебных органов - военных комиссий, находившихся в ведении министерства обороны.
Лагерь временного содержания в Гуантанамо был переоборудован и перепрофилирован в полноценное пенитенциарное учреждение.