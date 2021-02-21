Ученые заявили о риске пандемии со смертностью 75%

Американские ученые заявили об опасности распространения вируса Нипах, который может спровоцировать новую пандемию с 75%-ным уровнем смертности, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам заведующей кафедрой молекулярной и клеточной биохимии Университета Кентукки, доктора Ребекки Датч, данный вирус может «абсолютно точно» послужить причиной следующей пандемии. При этом смертность от последствий Нипах гораздо выше, чем от COVID-19. Она составляет от 45% до 75%.

Эксперт также отметила, что мутации этой инфекции могут мутировать и сделать ее более заразной для людей.

В свою очередь доктор Мелани Севилл предупредила, что миру следует готовиться к «очень большой» пандемии. При этом она будет гораздо хуже нынешней, считает врач.

Вирус Нипах вызывает сильный отек мозга, судороги и рвоту. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), он может протекать бессимптомно, а также вызывать серьезные респираторные проблемы и энцефалит. Кроме того, исследователи обеспокоены и особо длительным инкубационным периодом Нипаха – 45 дней.

ВОЗ называет Нипах одним из наиболее опасных для человечества вирусов.