Блинкен обозначил стратегические приоритеты новой внешней политики США

Госсекретарь США Энтони Блинкен обозначил в среду восемь стратегических приоритетов новой внешней политики страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Выступая с концептуальной речью в Госдепартаменте, он рассказал, что администрация в этот же день опубликует документ со стратегическими руководящими принципами своей внешней политики на ближайшие несколько месяцев. "Президент [США Джо] Байден обнародует сегодня то, что называется промежуточным стратегическим руководством по нашей национальной безопасности и внешней политике. Оно предоставит исходное направление нашим структурам национальной безопасности, чтобы они могли сразу приступить к работе, в то время как мы продолжим разрабатывать более подробную стратегию национальной безопасности на протяжении следующих нескольких месяцев", - отметил шеф американской дипломатии, который перечислил приоритеты, входящие в этот документ.

Он пояснил, что данное руководство "излагает международную обстановку так, как видит ее администрация Байдена, объясняет приоритеты ее внешней политики".

Блинкен не выступал с конкретными заявлениями, перечислив восемь приоритетов. В этот список он включил борьбу с пандемией коронавируса, вызванным ею экономическим кризисом и с изменением климата, вопросы демократии, налаживание отношений с союзниками и партнерами, проблемы иммиграции, защиту от хакерских атак и кражи интеллектуальной собственности, противостояние манипулированию валютными курсами, а также Китай.

Этот курс во многом отличается от политики предыдущей администрации. Однако есть и приоритеты, которые не изменились. Так, Блинкен подчеркнул, что США при выстраивании торговой сферы внешней политики будут исходить из получения выгоды американскими рабочими. Об этом неоднократно заявлял 45-й президент Дональд Трамп.

Партнерские отношения

"Ни одна международная проблема, которая влияет на ваши жизни, не может быть решена какой-либо страной в одиночку - даже такой могущественной, как Соединенные Штаты", - отметил госсекретарь, подчеркнув важность сотрудничества Вашингтона со своими партнерами. "Прямо сейчас мы делаем большой рывок, чтобы восстановить связь с нашими друзьями и союзниками и переосмыслить партнерские отношения, которые были установлены много лет назад. <...> Мы четко понимаем, что настоящие партнерские отношения означают равномерное распределение всех тягот: каждый вносит свой вклад, а не только мы", - добавил он.

При этом Блинкен указал на связь между дипломатией и армией. "Мы позаботимся, чтобы у нас по-прежнему были самые мощные вооруженные силы в мире. Наша способность быть эффективными дипломатами в немалой степени зависит от нашей военной мощи", - отметил он.