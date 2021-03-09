Байден выступит 11 марта в связи с годовщиной введения режима ЧС из-за пандемии

США 9 марта 2021 00:53 (UTC+04:00)
Байден выступит 11 марта в связи с годовщиной введения режима ЧС из-за пандемии

Президент США Джо Байден выступит 11 марта с обращением, в котором расскажет, как страна будет возвращаться к нормальной жизни после пандемии. Об этом сообщила в ходе регулярного брифинга для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Президент Джо Байден выступит 11 марта с обращением, посвященным первой годовщине закрытия страны [из-за коронавируса]. Он упомянет о тех жертвах и потерях, которые американские граждане понесли за последний год, - сказала она. - Президент <...> подчеркнет роль, которую американцы сыграют в победе над вирусом и в возвращении страны к нормальной жизни".

Байден 24 февраля продлил режим чрезвычайной ситуации, введенный его предшественником Дональдом Трампом 13 марта 2020 года в связи с распространением в стране нового коронавируса. Срок продления режима ЧС не уточняется.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 29 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 525 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.

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