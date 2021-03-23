Советники Байдена разрабатывают новый пакет мер по поддержке экономики на $3 трлн

Советники президента США Джо Байдена разрабатывают план стимулирования американской экономики, который, вероятно, будет предполагать выделение около $3 трлн, в частности на нужды в сфере науки, образования и борьбы с изменением климата. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила газета The New York Times.

В указанный комплекс мер войдут проекты по развитию инфраструктуры в США. В числе рассматриваемых мер развитие транспортной системы США, интернета, мобильной связи пятого поколения, энергосистемы, а также ряд программ по профессиональной переподготовке граждан. По мнению советников американского лидера, все это может способствовать повышению производительности труда в стране.

Ранее в этом месяце Байден подписал утвержденный Конгрессом новый пакет мер стимулирования экономики страны в условиях пандемии объемом $1,9 трлн. Он предусматривает выделение приблизительно $400 млрд непосредственно на борьбу с пандемией нового коронавируса. Около $1 трлн должны направить на оказание помощи населению, остальное - на стимулирование экономики.