Microsoft поставит ВС США очки смешанной реальности на сумму $22 млрд

Microsoft начнет производство разработанных по заказу американской армии очков смешанной реальности. Об этом в среду сообщил телеканал CNBC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным канала, в 2018 году Microsoft получила контракт на сумму $480 млн на разработку прототипов IVAS (Integrated Visual Augmentation System, "интегрированная система визуального дополнения") - это модификация VR-шлема Microsoft HoloLens, предназначенная специально для армии. "Сегодня Армия США объявила, что будет сотрудничать с Microsoft на производственном этапе IVAS, перейдя от быстрой разработки прототипов к производству и быстрому развертыванию", - сообщила компания на своем сайте в среду.

В соответствии с предварительной договоренностью Microsoft обеспечит устройствами 120 тыс. военных, отмечает CNBC. Контракт рассчитан на 10 лет, его стоимость составит $22 млрд.