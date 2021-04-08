В соцсетях США распространяют призывы к "Маршу в защиту белых жизней"

Группы с призывами выйти на White Lives Matter March ("Марш в защиту белых жизней") в городах США 11 апреля появились в Facebook, Instagram и Gab, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В этих группах распространяются материалы о белых американцев - жертвах преступлений, совершенных представителями расовых меньшинств, и ставится под сомнение уместность употребления фразы Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение") в условиях, когда попытки использовать ее аналоги по отношению к другим группам населения осуждаются как расистские. На крупнейшей площадке акции в мессенджере Telegram насчитывается уже свыше 1,8 тыс. участников.

В группах собирается информация о планах по проведению маршей в различных городах США, в том числе в Сиэтле, Детройте, Чикаго, Орландо, Нью-Йорке. Марши позиционируются как мирные, хотя администраторы групп советуют участникам скрывать лицо, быть в одежде без ярких деталей и продумывать пути отхода.