Мэр Миннеаполиса ввел комендатский час после убийства афроамериканца Райта

Мэр Миннеаполиса (штат Миннесота) Джейкоб Фрей объявил о введении с сегодняшнего дня режима ЧП и комендантского часа в городе на фоне протестов после убийства 20-летнего афроамериканца Данте Райта в соседнем городе Бруклин-Сентер.

"Я объявил режим ЧП в городе Миннеаполис, и мы сопровождаем его введением комендантского часа, который начнется с 19:00 и продлится до 06:00 завтрашнего дня", - сказал Фрей в ходе пресс-конференции, которую транслировал телеканал Эн-би-си. Мэр также отметил, что комендантский час не будет распространяться на работников СМИ, сотрудников правоохранительных органов, экстренных служб и тех, кто возвращается с работы.

Сотрудники полиции города остановили автомобиль Райта в воскресенье из-за нарушения правил дорожного движения. Они выяснили, что ранее был выдан ордер на арест молодого человека. По какой именно причине, не уточняется. Райт не подчинился требованиям стражей порядка, которые попытались его задержать, и сел обратно в свою машину.

Один из полицейских выстрелил в молодого человека. Его автомобиль проехал несколько улиц и врезался в другую машину. Райту оказали медицинскую помощь, однако он умер на месте. В автомобиле также находилась женщина, которая получила неопасные для жизни травмы. По словам главы полиции Бруклин-Сентера Тима Гэннона, смерть Райта стало ошибкой сотрудницы правоохранительных органов, которая хотела применить электрошоковое устройство, однако совершила ошибку и произвела выстрел из огнестрельного оружия. Она временно отстранена от службы, ее имя пока не разглашается.

Около 500 человек в связи с произошедшим собрались у здания полицейского управления города. Они отказались разойтись по требованию полиции. Стражи порядка применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Кроме того, около 200 человек пришли к тому месту, где умер Райт. Они повредили два автомобиля полиции. Имели место столкновения между протестующими и стражами порядка. В городе зафиксированы случаи мародерства. Как сообщает телеканал Си-эн-эн, к обеспечению безопасности в штате была подключена Национальная гвардия США.