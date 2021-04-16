Пентагон отказался отправлять два эсминца в Черное море во избежание эскалации

Министерство обороны США решило не отправлять в Черное море два эсминца, как планировалось ранее, чтобы не допустить дальнейшего роста напряженности в регионе. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщили источники в американской администрации.

Два эсминца ВМС США должны были 13-14 апреля проследовать в Черное море. Однако в среду поступили данные, что корабли не прошли и, возможно, эти планы были отменены.