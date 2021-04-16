Пентагон отказался отправлять два эсминца в Черное море во избежание эскалации
Министерство обороны США решило не отправлять в Черное море два эсминца, как планировалось ранее, чтобы не допустить дальнейшего роста напряженности в регионе. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщили источники в американской администрации.
Два эсминца ВМС США должны были 13-14 апреля проследовать в Черное море. Однако в среду поступили данные, что корабли не прошли и, возможно, эти планы были отменены.
Лента новостей
Грузино-литовское сотрудничество облегчает грузовые перевозки между Китаем и Европой – Минтранс Латвии
Самурай и актер Али Джафаров: его воспитанники – герои Карабахской войны, а мечты его напоминают а-ля Голливуд (ФОТО)
Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова выступила на международной конференции в Санкт-Петербурге (ФОТО)
Сотрудничество между Азербайджаном и Узбекистаном успешно развивается во всех сферах – спикер Милли Меджлиса (ФОТО)
Россия готова оказать всяческое содействие процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией – МИД
Испанские компании проявляют интерес к реализации проектов в сфере возобновляемой энергетики Азербайджана
Турция оказала Азербайджану неоценимую поддержку в информационной войне с Арменией - Севиль Микаилова
Зачем Армения разрушила Агдам, если считала его своей территорией – глава комиссии сената Италии (ФОТО)