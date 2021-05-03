США намерены ввести санкции против ответственных за ситуацию в Гонконге

Соединенные Штаты будут вводить санкции против тех, кто, по их мнению, ответственен за "подавление демократии" в Гонконге. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в интервью телекомпании CBS, которое вышло в эфир в воскресенье, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы будем предпринимать действия против тех, кто напрямую ответственен за подавление демократии в Гонконге, в том числе с помощью санкций, запрета въезда в США", - сказал он.

В апреле Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию с призывом к американскому правительству продолжать санкционное давление на КНР из-за ситуации в Гонконге. Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявлял о том, что Пекин призывает Вашингтон прекратить вмешиваться во внутренние дела специального административного района Гонконг и Китая в целом.