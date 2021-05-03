Руководство Intel санкционировало реализацию трех проектов в Израиле на 10,6 млрд долларов

Находящийся с визитом в Израиле новый генеральный директор глобальной корпорации Intel Пэт Гелсинджер санкционировал начало реализации трех крупных инвестиций в Intel Israel общей стоимостью 10,6 миллиардов долларов, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

400 миллионов долларов будут вложены в строительство нового кампуса для дочерней компании Mobileye в Иерусалиме.

200 миллионов долларов будут инвестированы в анонсированный на прошлой неделе новый кампус компании в Хайфе, который будет расположен рядом со старым зданием Intel и должен будет принять 6 тысяч работников компании на севере страны и информационно-туристический центр. Строительство здания должно начаться в 2023 году, когда будут получены соответствующие разрешения.

Кроме того, было утверждено начало работ по строительству второго завода в Кирьят-Гате стоимостью 10 миллиардов долларов, которое было согласовано ранее с правительством Израиля в 2019 году в обмен на получение налоговых льгот.

Корпорация Intel является крупнейшим частным работодателем в Израиле – штат Intel Israel уже превышает 14 тысяч человек, и компания планирует набрать еще 1000 сотрудников.