Флорида сняла все коронавирусные ограничения

Губернатор Флориды Рон Десантис подписал указ, который отменяет все введенные из-за коронавируса ограничения в штате, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Решения о введении или снятии коронавирусных ограничений в США принимают власти штатов.

По данным федеральных Центров профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ), полностью вакцинированы уже около 30% американцев, более 43% получили первую дозу вакцины.