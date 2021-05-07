Байден уверен в организации его личной встречи с Путиным в июне

Президент США Джо Байден в пятницу заявил, что уверен в организации его личной встречи с российским лидером Владимиром Путиным, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В Белом доме американского лидера спросили о возможной встрече с Путиным в июне. "Я уверен, что мы в состоянии это сделать [провести встречу]. У нас нет определенного времени или места. Это прорабатывается", - отметил Байден.

Президент США в телефонном разговоре с президентом России 13 апреля выдвинул идею проведения российско-американского саммита в третьей стране в предстоящие месяцы. Впоследствии глава администрации США пояснил, что предложил российскому коллеге встретиться летом в Европе. Байден в середине июня будет находиться в Европе для участия в саммитах Группы семи и НАТО. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что враждебные шаги США в отношении РФ затрудняют анализ ситуации для принятия Путиным решения по поводу встречи с Байденом.