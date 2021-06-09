Байден начал поездку в Европу, где встретится с Путиным

Президент США Джо Байден начал в среду свою первую поездку за рубеж, кульминацией его европейского турне станут переговоры 16 июня в Женеве с российским лидером Владимиром Путиным. Самолет главы Белого дома вылетел с авиабазы под Вашингтоном и взял курс на Великобританию. Ожидается, что он приземлится на авиабазе Милденхолл, расположенной примерно в 100 км от Лондона, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

До встречи в Швейцарии Байден примет участие в саммитах Группы семи, НАТО, США - ЕС. Если главная задача консультаций с союзниками - оживить ухудшившиеся при прошлой американской администрации связи, то по итогам разговора лидеров России и США Белый дом рассчитывает выстроить более предсказуемые и стабильные двусторонние отношения.

Как отмечал Байден, тема возможного налаживания взаимодействия с Россией будет обсуждаться в ходе всех мероприятий европейского турне.