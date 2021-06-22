Госдеп сообщил, что Салливан вернется в Москву на этой неделе

Посол США в России Джон Салливан вернется в Москву на этой неделе. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в ходе регулярного брифинга глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Посол Салливан вернется в Москву на этой неделе, потому что мы остаемся привержены открытым каналам связи с российским правительством, чтобы продвигать американские интересы и снизить риск просчета [в отношениях] между двумя странами, - сказал он.