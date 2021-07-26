Три человека погибли в результате серии перестрелок в Сиэтле

По меньшей мере трое погибли и пятеро получили ранения в результате серии перестрелок в городе Сиэтл (штат Вашингтон). Об этом сообщает местная полиция, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, в промежутке трех часов произошли ряд не связанных друг с другом перестрелок. В первом инциденте полиция прибыла по вызову сотрудника бара, который сообщил о драке в заведении. Сотрудники правопорядка, разнимавшие дерущихся, услышали выстрелы рядом с баром и заметили раненного мужчину. Пострадавшему была оказана помощь, однако он умер от полученных ран.

Во втором случае сотрудники правопорядка обнаружили двоих мужчин с огнестрельным ранением рядом с парком. Один из пострадавших умер на месте, а второй - в больнице. Сообщается, что еще трое пострадавших доставлены в больницу.

Кроме того, мужчина и женщина с ранениями прибыли самостоятельно в больницу. Женщина заявила, что в нее стреляли на улице, а мужчина сообщил, что получил огнестрельное ранение в парке после баскетбольного матча.

Как сообщили в полиции, ведется расследование всех этих инцидентов.