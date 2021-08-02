Бывший глава ЦРУ назвал возможные последствия вывода войск США из Афганистана

Вследствие вывода войск США в Афганистане может начаться кровавая гражданская война, заявил бывший глава ЦРУ и бывший командующий международным контингентом в Афганистане генерал Дэвид Петреус. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru", сообщает Times.

По его словам, Вашингтон мог бы предотвратить такую перспективу, если бы оставил в республике контингент войск. Петреус отметил, что таким образом Соединенные Штаты отказываются от ценностей, за которые боролись.

«Остальной мир увидит, что мы не поддерживаем демократию и ценности, которые мы продвигаем во всем мире - права человека, в особенности права женщин, право на образование, свободу слова и печати - все это, конечно, далеко от совершенства в Афганистане, но намного лучше, чем если бы "Талибан" восстановил средневековый исламистский режим», — сказал он.

Петреус считает, что если победу в Афганистане одержат талибы, то «миллионы беженцев» направятся в Пакистан и другие страны. Также свободы местных жителей уменьшатся. «Мне несколько непонятно, почему мы не подумали о возможности оставить 3,5 тысячи военных, чтобы помешать "Талибану" вернуть ультраконсервативную исламистскую теократию, что не отвечает ни чьим интересам», — отметил он.

Бывший глава ЦРУ считает, что при помощи этих американских военных можно было предотвратить гражданскую войну, а в сложившейся ситуации «война будет продолжаться и будут все только хуже».

Официальный вывод войск США и стран Североатлантического альянса с афганских территорий начался 1 мая. Американский лидер Джо Байден заявлял, что армия США полностью покинет страну к 11 сентября 2021 года. По его мнению, военные силы не могут поддержать местное правительство. В Белом доме рассчитывают, что процесс вывода войск из Афганистана завершится к концу августа.

2 июля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки уточнила сроки вывода войск из Афганистана. Как заявила Псаки в ходе брифинга, Соединенные Штаты ожидают, что процесс вывода войск из Афганистана завершится к концу августа.