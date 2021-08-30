Почти 600 тыс. человек в Луизиане остались без света из-за урагана "Ида"

Почти 600 тыс. человек остались без света в американском штате Луизиана после того, как на него обрушился ураган "Ида", передает Trendhttp://Trend.az со ссылкой на ТАСС.

Ураган "Ида", которому присвоена четвертая категория из пяти возможных, обрушился на побережье Мексиканского залива в Луизиане после полудня по времени Восточного побережья США. Скорость ветра в его пределах достигает сейчас 58 м/с, он движется в северо-западном направлении со скоростью около 16 км/ч.

Штат Луизиана и его самый густонаселенный город Новый Орлеан уже подвергались разрушительному влиянию стихии в начале этого века, когда ураган "Катрина" обрушился на юго-восток США в августе 2005 года. По официальным данным, от удара стихии погибли свыше 1,8 тыс. человек. Самый значительный ущерб тогда был нанесен Новому Орлеану - под водой оказалось около 80% площади города. Ураган "Катрина" стал одним из самых разрушительных на территории США за всю историю наблюдений. Ущерб от удара стихии был оценен более чем в $108 млрд.