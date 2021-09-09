Хакеры атаковали компьютерные сети ООН в начале года

Хакеры в начале 2021 года взломали принадлежащие ООН компьютерные сети и получили данные, которые можно использовать против агентств организации. Об этом в четверг со ссылкой на занятую в сфере кибербезопасности компанию Resecurity сообщило агентство Bloomberg, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Такие организации, как ООН, являются особо важной целью для кибершпионажа, - заявил генеральный исполнительный директор компании Джин Ю. - Злоумышленник осуществил взлом с целью скомпрометировать большое количество пользователей в сети ООН для дальнейшего долгосрочного сбора разведданных".

По данным экспертов компании, хакеры получили доступ к сетям с помощью украденных данных учетной записи сотрудника ООН, купленных в даркнете. Данная информация позволила проникнуть в проприетарное программное обеспечение международной организации и обеспечить более глубокий доступ к сетям. Самой ранней зафиксированной датой атаки компания называет 5 апреля.

Как отмечает Bloomberg, Resecurity проинформировала ООН о взломе в начале текущего года и работала с профильным отделом организации для определения масштабов диверсии. Представители ООН в свою очередь уведомили компанию о том, что взлом ограничился рекогносцировкой, по их словам, хакеры делали только скриншоты. Когда Resecurity представила доказательства хищения данных, ООН прекратила переписку с компанией.