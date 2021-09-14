Тропический шторм "Николас" набрал силу по мере приближения у Техасу

Тропический шторм "Николас" продолжает набирать силу, приближаясь к Техасу со стороны Мексиканского залива, сообщает в понедельник агентство Associated Press (AP), передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Для нескольких районов Техаса выпущено предупреждение о приближении шторма. Также "Николас" может затронуть Мексику и Луизиану, которая ранее в этом году пострадала от разрушительного урагана "Ида".

Сообщается, что "Николас" может спровоцировать проливные дожди и наводнения. Порывы ветра в эпицентре шторма достигают 95 км/ч. На данный момент он движется на север со скоростью около 19 км/ч.