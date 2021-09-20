Пандемия привела к глобальному кризису на рынке жилья

Растущие цены делают жилье все более недоступным на мировых рынках, при этом пандемия привела к глобальному кризису на рынке недвижимости. Об этом пишет в понедельник агентство Bloomberg, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы являемся свидетелями того, как определенные слои населения больше не могут позволить себе квартиры. Так обстоит дело в Лондоне, Париже, Риме, а теперь, к сожалению, все чаще в Берлине", - приводит агентство слова бургомистра Берлина Михаэля Мюллера.

Отмечается, что в последние 18 месяцев потенциальным покупателям все труднее приобрести жилье из-за дефицита домов и роста цен на жилье на фоне сверхнизких процентных ставок. Так, по словам бывшего генерального директора крупнейшего американского ипотечного агентства Freddie Mac, в США цены на жилье более чем на 30% превышают предыдущие пики в середине 2000-х годов. "Мы наблюдаем важное событие, которое нельзя игнорировать", - цитирует его Bloomberg. При этом арендная плата также растет во многих городах, добавляется в материалах.

В ряде стран ситуация на рынке жилищного кредитования напоминает месяцы перед финансовым кризисом 2008-2009 годов, и это может угрожать возникновением так называемого "пузыря" на рынке недвижимости (ситуации при которой быстрые темпы роста ипотечного кредитования приводят к наращиванию просроченной задолженности, обесценению банковских залогов и как следствие обвалу рынка), пишет Bloomberg.

Как сообщала международная консалтинговая компания Knight Frank, по итогам II квартала 2021 года цены на жилье за год увеличились в среднем на 9,2% в 55 странах (+4,7% годом ранее). Абсолютным лидером шестой квартал подряд становится Турция (+29,2%), второе место заняла Новая Зеландия (+25,9%), третье разделили США и Словакия (+18,6%). Россия за год переместилась с 14 (+8,1%) на десятое место рейтинга с динамикой цен +14,4%.