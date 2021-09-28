Гиперзвуковая ракета США развила на испытаниях скорость в пять раз больше скорости звука

Американская гиперзвуковая ракета в ходе испытаний развила скорость в пять раз больше, чем скорость звука. Об этом сообщает Агентство по продвинутым разработкам при Пентагоне (DARPA), передает Trend со ссылкой на Гaзету.ru.

Ракету, оснащенную двигателем Northrop Grummann, построила военно-промышленная корпорация Raytheon. Работа двигателя обеспечивается смесью углеводородного топлива и воздуха.

По данным разработчиков, испытание оружия прошло успешно. Военные выполнили все поставленные задачи, среди которых были интеграция ракеты, отработка запуска, запуск двигателей, безопасная стыковка от самолета и крейсерский полет.

Скорость ракеты достигла пяти махов или пяти скоростей звука, что составляет порядка 6,2 тыс. км/ч в насыщенной кислородом атмосфере, которая наилучшим образом подходит для запуска подобных ракет.

Ранее ВМС США в Промонтори (штат Юта) провели испытания твердотопливного ракетного двигателя второй ступени для разрабатываемых образцов гиперзвуковых крылатых ракет (ГЗКР).