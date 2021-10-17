Американцы создали робота-собаку со снайперской винтовкой

На ежегодной конференции Ассоциации армии США представили прототип боевого робота-собаки, который вооружен снайперской винтовкой, сообщает Fox News, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

Известно, что четвероногое изобретение американской компании Ghost Robotics оснащено «беспилотной винтовкой специального назначения» (SPUR, Special Purpose Unmanned Rifle). В компании назвали робота «лучшим другом военных». На сайте компании-разработчика винтовки SWORD International говорится, что оружие было создано для того, чтобы вести высокоточный огонь с беспилотных платформ, таких как четвероногий Ghost Robotics Vision-60.

«Обладая безопасными, камерными, безопасными и огневыми возможностями, которые позволяют безопасно и надежно развертывать систему вооружения, оператор имеет возможность заряжать и сохранять оружие на расстоянии. Благодаря высокопроизводительным датчикам SPUR может работать в самых разных условиях, как днем, так и ночью», — сказано в сообщении фирмы.